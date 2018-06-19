ТОП-5 неприятностей подстерегающих казахстанцев в турпоездке

Какие опасности подстерегают казахстанских туристов и, что нужно делать, дабы их избежать.

Аналитиками ИАЦ СК «Kompetenz» составлен рейтинг неприятностей и опасностей, с которыми могут столкнуться во время путешествия казахстанские туристы, сообщает Zakon.kz.

Исследование проводилось методом глубинного интервью. В нем приняли участие туристы из Алматы и Астаны в возрасте от 21 до 63 лет, собирающиеся в путешествие Всего было опрошено более 1300 человек.

Согласно данным опроса, 49% респондентов боятся быть обманутыми туристическими агентствами. Именно по этой причине 19% из них самостоятельно бронируют и оплачивают через Интернет перелеты и проживание в гостиницах.

Подобные страхи туристов вполне объяснимы, ведь только в течение последних нескольких лет страну не раз сотрясали туристические скандалы. От недобросовестных туроператоров, за это время пострадали, по меньшей мере, 12 тысяч казахстанцев. Чтобы избежать крайне неприятного, а порой и очень разорительного столкновения с мошенниками, специалисты рекомендуют приобретать туры только в проверенных агентствах с хорошей репутацией.

Так же следует помнить, что по закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента" туроператор и турагент не вправе осуществлять деятельность по оказанию туристских услуг без заключения договора обязательного страхования ответственности. Это защищает туриста в случае неисполнения (или ненадлежащего исполнения) туроператором своих обязательств по оказанию услуг.

На втором месте в рейтинге неприятностей – задержка рейса, которая пугает 23% опрошенных туристов. К сожалению, не все знают о том, что существует программа добровольного страхования «От невыезда за границу», страховым случаем по которой является отмена либо задержка рейса.

Еще 19% опрошенных пугает потеря багажа. Однако статистика неумолима – во всем мире нет такой авиакомпании, которая хотя бы единожды не потеряла чей-то багаж. Особенно часто подобные казусы случаются на стыковочных рейсах. Согласно международной статистике, еженедельно 496 153 чемодана не возвращаются к своим владельцам по окончании полета. За день же теряют около 70 648 единиц багажа.

Если вы не получили свой багаж по прилету, то следует отправиться в расположенный в аэропорту прибытия офис авиакомпании. Если такого офиса в зоне видимости нет, всегда можно обратиться в справочное бюро и уточнить, где именно он находится. К сожалению, не многие казахстанские туристы знают о том, что от риска утери багажа можно застраховаться, обратившись в страховую компанию.

На четверном месте неприятностей находятся забытые документы. О такой неприятности рассказали 16% туристов. Это, пожалуй, самое страшное, с чем может столкнуться человек в уже начавшемся путешествии, ведь вернуться за документами домой зачастую просто не хватит времени. И если электронные документы - это поистине гениальное изобретение для забывчивых людей, способное всегда выручить их в трудную минуту, то с забытым паспортом этот номер уже не пройдет. Именно поэтому перед тем, как отправиться в аэропорт или на вокзал, проверьте - взяли ли вы с собой документы.

Замыкают пятерку рейтинга неприятностей – болезни и травмы в путешествии, о них вспомнили 13% опрошенных. К сожалению, от подобных неприятностей во время путешествия не застрахован никто. Избежать колоссальных расходов на медицинские услуги в данном случае поможет лишь заблаговременно оформленная медицинская страховка.

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