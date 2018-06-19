Ряд законопроектов о валютном регулировании обсудили депутаты Сената

Вносимые правовые нормы должны упростить процедуры сбора информации о валютных операциях и противодействовать выводу денег из страны.

Комитет по финансам и бюджету Сената на расширенном заседании рассмотрел проект Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Вошедшие в документ правовые нормы направлены на расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.

На сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. На сохранение принципов либерального валютного режима, который обеспечит исполнение международных обязательств, принятых Республикой Казахстан, без возложения дополнительной нагрузки на граждан и субъектов бизнеса.

На признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов, что позволит обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций. На усиление противодействия выводу денег из страны.

Небанковские обменные пункты получат право на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Национальным банком.

Также расширено понятие «валютные операции», которое теперь включает передачу валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

На заседании рассмотрен в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка РК».

Документ разработан в целях приведения законодательства в соответствие с нормами проекта Закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Поправками, вносимыми в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливается административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

В рамках принятия мер по противодействию выводу капитала из страны в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие признание налогооблагаемым доходом суммы предоплаты по импорту, невозвращенной (не удовлетворенной) в течение двух лет.

В Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» вводится норма, предусматривающая возможность лишения лицензии небанковских обменных пунктов на основании их несоответствия предъявляемым квалификационным требованиям. В целях противодействия выводу капитала устанавливается возможность раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу государственных доходов.

По поручению Главы государства в рамках реализации программы «7-20-25» законопроект определяет особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Поправки, вносимые в Гражданский кодекс, направлены на защиту заемщиков – физических лиц в части ограничение годовой эффективной ставки вознаграждения на уровне 100 %.

Кроме того, вводится дополнительный вид депозита – сберегательные вклады. Они представляют собой альтернативный инструмент сбережений, инвестирование в который предполагает получение повышенной ставки вознаграждения и повышенную государственную гарантию до 15 млн тенге, при действующей гарантии до 10 млн тенге по иным вкладам в национальной валюте. Предполагается, что вкладчик будет обладать правом досрочного изъятия при условии 30-дневного уведомления банка по истребованию вклада. В случае его досрочного изъятия размер вознаграждения будет пересчитываться по ставке, установленной по вкладам до востребования.

Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.

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