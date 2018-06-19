В Зыряновске 3-летняя девочка на ходу выпала из машины

Начато досудебное расследование.

В Центральную районную больницу Зыряновского района привезли трехлетнего ребенка, получившего множественные тяжелые травмы. Оказалось, что девочка во время движения автомобиля выпала на асфальт, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как отмечают медики, они диагностировали у маленькой пациентки ушиб головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы, левой височной области, закрытый перелом левой ключицы, множественные ушибы и ссадины туловища, рук и ног. Маленькой жительнице Зыряновска оказали эк

стренную медицинскую помощь.

По информации полицейских РОВД Зыряновского района, несчастный случай произошел из-за невнимательности 43-летнего водителя легкового автомобиля, в салоне которого находился ребенок.

Выезжая со стоянки магазина, мужчина не убедился, все ли двери в машине закрыты. Когда одна из них открылась во время движения, ребенок выпал из салона на асфальт. По факту нарушения правил дорожного движения стражи правопорядка начали досудебное расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!