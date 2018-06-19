Мами доложил президенту о ходе реализации конституционной реформы

Также он проинформировал главу государства о подготовке к празднованию Дня Конституции.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем Конституционного совета Кайратом Мами, передает zakon.kzhttps://www.zakon.kz/ со ссылкой на офицальный сайт президента РК.

Как говорится в сообщении, в ходе встречи Кайрат Мами доложил главе государства о ходе реализации конституционной реформы, а также результатах деятельности Конституционного совета и планах на предстоящий период.

Президент Казахстана отметил, что Конституционный совет является государственным органом, который должен обеспечивать верховенство Конституции, и обратил внимание на необходимость дальнейшего раскрытия ее потенциала.

- Все законы и нормативные правовые акты, принимаемые Парламентом, государственными органами страны, должны полностью соответствовать положениям и нормам Конституции, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Председатель Конституционного совета проинформировал главу государства о подготовке к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан.

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