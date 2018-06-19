В Таджикистане власти ищут создателя фальшивой страницы мэра Душанбе в Facebook

Согласно нормам законодательства страны, за создание фальшивых страниц в социальных сетях ответственность не предусмотрена.

Мэрия Душанбе совместно с МВД Таджикистана и другими правоохранительными органами республики выясняют, кто и с какой целью создал фальшивую страницу мэра Душанбе в Facebook, сообщает news.tj.

В пресс-службе мэра Душанбе сообщили, что на сегодняшний день в социальной сети Facebook созданы три страницы от имени мэра Душанбе Рустама Эмомали, но все они являются фейковыми.

«На этих страницах не размещена пока ни одна негативная информация, но их создатели должны знать, что действуют противозаконно», - подчеркнули в мэрии.

Мэрия Душанбе попросила правоохранительные органы выяснить, кто и с какой целью создал эти страницы.

Одна из таких страниц была создана совсем недавно - в мае 2018 года, и тоже является фейком.

Сам же мэр Рустам Эмомали пока не имеет своей официальной страницы в социальных сетях, подчеркнули в пресс-службе столичной мэрии.

Согласно нормам законодательства страны, за создание фальшивых страниц в социальных сетях ответственность не предусмотрена.

«Но если на этих страницах будут ущемлены свобода, права, честь и достоинство людей, в них будут содержатся противоправные призывы, то создатели таких страниц будут привлечены к уголовной ответственности», - отметил источник в Генпрокуратуре.

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