Нацбанк: Официальный финансовый сектор не должен использовать криптовалюты

Вопрос криптовалюты - он, на самом деле, сложный.

Официальный финансовый сектор не должен использовать криптовалюты. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсуждался проект Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», с сопутствующими поправками в законодательство.

«Вы знаете, что сейчас, по поручению Главы государства, создана рабочая группа. Она будет иметь межведомственный характер, то есть, это и Правительство, и Национальный банк, и Администрация Президента. Вопрос очень широкий. Потому, что у нас иногда идет смешение понятий «криптовалюта» и «криптотехнологии». Криптотехнологии, очевидно, уже распространены. Мы, как Национальный банк, запустили онлайн-приложение для приобретения физическими лицами нот Национального банка на системе «блокчейн». То есть, такие технологии интересны, они нужны и мы их полностью поддерживаем. Вопрос криптовалюты - он, на самом деле, сложный. И наша позиция, Национального банка, всегда была такова - мы считаем, что официальный финансовый сектор должен быть за пределами операций с этими валютами. То есть, ни банки не должны использовать эти валюты, проводить операции, недопустима привязка различных финансовых инструментов, которые уже существуют на рынке, к криптовалюте. Потому, что криптовалюта очень волатильна, непонятно, кто эмитирует, кто обеспечивает обязательства. Поэтому, мы сохраняем такую позицию», - сказал О.Смоляков, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, поскольку общая практика еще не выработана, имеет смысл этот вопрос еще раз обсудить. Возможно, будут какие-то выделенные решения на базе каких-то площадок. Например, Международный финансовый центр «Астана» рассматривает возможность работы с криптовалютами. Основной задачей законопроекта о валютном регулировании и валютном контроле является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчётах на территории Казахстана. После обсуждения комитет принял решение вынести оба законопроекта на пленарное заседание палаты.

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