В Туркменистане ввели запрет на многоженство

Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство, сообщают РИА Новости.

В СМИ опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью 7-ю кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".

"Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства", — уточняется в поправке.

Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

При этом, несмотря на то, что большинство населения Туркмении исповедует ислам, разрешающий мужчинам иметь до четырех жен, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многоженство. Так, в настоящее время, согласно Уголовному кодексу Туркменистана, многоженец может быть приговорен к крупному денежному штрафу или исправительным работам до двух лет.

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