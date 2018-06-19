Назарбаев обратился к интеллигенции СНГ

В Астане состоялось открытие XIII Форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия XIII Форума творческой и научной интеллигенции стран Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Выступая на торжественной церемонии, госсекретарь зачитала приветственное слово Нурсултана Назарбаева к участникам Форума.

- Повестка нынешнего Форума, проходящего под эгидой Года культуры в СНГ, тесно перекликается с глобальными вызовами и общемировыми тенденциями, озвученными в рамках XI Астанинского экономического форума и задачами программы модернизации общественного сознания. Запуская программу «Рухани жаңғыру», мы определили в качестве ключевых приоритетов развития казахстанской нации конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие и открытость сознания. В условиях глобального мира эти универсальные ценности близки и понятны каждому народу, - сказано в обращении Главы государства.

В рамках дискуссионных площадок участники Форума обменялись мнениями по различным аспектам профессионального взаимодействия, формирования межкультурного диалога, гуманизации образования, преемственности и инновации в работе с молодежью.

В торжественном мероприятии также приняли участие председатель правления Международного фонда гуманитарного сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ П.Бюльбюль оглы; сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Швыдкой; министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы; представители госорганов, а также свыше 200 делегатов из стран Содружества: общественные деятели, представители науки, культуры, образования и др.

В завершении мероприятия Государственный секретарь посетила выставку, посвященную совместной работе стран СНГ в гуманитарной сфере.

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