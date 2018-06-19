Здание украинской Рады оцепила полиция

В Киеве продолжаются акции протеста, организованные шахтерами и ветеранами Афганской войны.

Правоохранители берут в кольцо здание Верховной рады Украины в центре Киева, куда пытаются прорваться митингующие, сообщают РИА Новости.

Во вторник с утра шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур проводили митинги у здания Рады, потом попытались прорваться в здание парламента, начались столкновения с правоохранителями. Шахтеры требуют от депутатов принять закон о надлежащем финансировании угольной отрасли, афганцы и бывшие силовики — восстановления надлежащих пенсий и льгот.

Как сообщается, к Раде направились усиленные патрули Нацгвардии, полиции и полиции диалога (подразделения Нацполиции, созданного для коммуникации с нарушителями), они "подходят и берут в кольцо Верховную раду".

По данным украинского телеканала "Прямой", ситуация у Рады сейчас достаточно напряженная, но контролируемая.

Также телеканал сообщает, что силовики выстроились и внутри у окон здания, поставили щиты и готовятся к возможному штурму.

Тем временем столкновения утихли, к митингующим вышла первый вице-спикер Рады Геращенко и депутаты. Геращенко, выступая перед митингующими, предложила им сформировать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к руководству парламента. Митингующие согласились.

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