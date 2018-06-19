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Суд отказал Парафиевой в компенсации 10 миллионов тенге

Также приговор водителю автобуса остался без изменений.

Фото : auto.24tv.ua19 июня 2018, 15:50

Апелляционная коллегия городского суда Алматы отклонила требование алматинки Екатерине Парафиевой, которая лишилась обеих ног в аварии, о возмещении 10 млн тенге морального вреда вместо вынесенных ранее в районном суде 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также суд оставил без изменений приговор водителю автобуса Даурену Жанабаеву. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения и приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, обязали выплатить Екатерине Парафиевой 2 млн тенге в качестве морального вреда. Ранее сообщалось, что алматинка подала в суд апелляцию с требованием о взыскании с владельца автобуса и с собственника автомобиля Toyota Camry 10 млн тенге.

Напомним, жуткая авария произошла на пр. Аль-Фараби, между улицами Навои и Мустафина. Honda CR-V со спущенным колесом стояла в крайнем левом ряду. Рядом находились две девушки, которых и сбила машина. Позже очевидец предоставил видео этого наезда. А медики подтвердили, что одна из пострадавших девушек в результате этой страшной аварии лишилась обеих ног. Подруга Екатерины Найля Кажибаева получила серьезную черепно-мозговую травму. Материалы по ДТП зарегистрированы в ЕРДР, уголовное дело расследовалось по ст. 345 ч.2 УК РК.


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