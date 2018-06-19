Ны рынке Казахстана в чае пакистанского производства обнаружены синтетические красители

Кроме того, чай не соответствует по маркировке.

В чае пакистанского происхождения обнаружены синтетические красители, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Как отмечается в сообщении, установлены факты реализации на потребительском рынке Казахстана чая пакистанского производства, несоответствующего требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).

В чае пакистанского происхождения: «Al Barkat» (производсва «A.A. Mughal General Traders»), «Gajjal's Теа» (производства KPK «Gajjal's»), «Allama» (производства «MTI medical Pvt»), «Pac Tea» (производства «Zaib-un-Nisa street Sadar Karachi») и «Allied Tea» (производства «S.I.T.E. Karachi»), обнаружены синтетические красители («Солнечный закат» Е 110 и тартразин Е102), которые запрещены к использованию в чае.

Кроме того, в чае «Al Barkat» содержание плесени превышает норму в 10 раз, в чае «Gajjal's Теа» – в 2-4 раза.

Также чай пакистанского производства не соответствует по маркировке: отсутствует дата изготовления, наименование и местонахождение производителя, единый знак обращения ЕАС.

Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующего чая пакистанского происхождения и введению временных санитарных мер по запрету его ввоза и реализации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!