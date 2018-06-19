Определился первый соперник ФК "Астана" в Лиге чемпионов

Чемпион Казахстана по футболу "Астана" узнал первого соперника в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стала "Сутьеска" из Черногории. Первый матч пройдет в Астане, а ответный - в Черногории.

Казахстанский клуб стартует с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 10/11 и 17/18 июля. Команда, проигравшая на данной стадии, продолжит борьбу во втором отборочном раунде Лиги Европы, жеребьевка которого также состоится сегодня, 19 июня.