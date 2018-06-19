В полиции прокомментировали смертельное ДТП с участием двух женщин в Алматы

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

По факту смертельного ДТП, участницами которого стали две женщины, начато досудебное расследование и назначен ряд экспертиз. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

«Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», которое находиться в производстве Управления дознания ДВД Алматы. Назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебная экспертиза. По их результатам будет принято процессуальное решение», – сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Так же она добавила, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, 1973 года рождения, а погибшая – 1981 года рождения.

Как сообщалось ранее, смертельный наезд на женщину-пешехода произошел на проспекте аль-Фараби, напротив парка первого президента в Алматы.

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