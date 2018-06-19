Opel врезался в столб линии электропередач в Алматы

Медики забрали водителя для детального осмотра в больницу.

В поселке Коксай водитель Opel Vectra врезался в столб линии электропередач, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мужчина следовал по центральной улице в северном направлении. По невыясненным причинам он потерял управление и вылетел с дороги в столб. От удара столб сильно накренился и практически повис на проводах. Некоторые провода оборвались.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Медики забрали водителя для детального осмотра в больницу. Позже мужчина вернулся на место происшествия. К счастью, в автомобиле находился один водитель, так как удар пришелся на переднее пассажирское сидение.

Сам автомобиль получил значительные повреждения.

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