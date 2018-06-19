Певица шокирована поведением фанатов, не дающих ей покоя даже в собственном доме.

Певица Земфира назвала себя жертвой «ненормальных и помешанных людей» и потребовала уважения к себе. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

«Как это бывает – просыпаюсь, получаю письмо: «привет, я расскажу тебе правду про тебя, я так люблю тебя, и даже если ты будешь не со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон). Я вытащу тебя из ямы, я буду твоим светом в окне». Я, я, я. Жутко. Неприятно. Понятно, что не я одна являюсь «жертвой» ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени», – написала певица.

Так же она отметила, что и это еще не все. Некоторые фанаты в прямом смысле слова не дают ей выйти из собственного дома.

«Они» спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь, и требовали, требовали. Выйди, открой, поговори, «ты не понимаешь». И даже те, с которыми, казалось, у меня установились человеческие отношения – срывались, требовали и атаковали», – продолжает свой рассказ исполнительница.

Исполнительница назвала ситуацию жуткой и неприятной и заявила, что ей необходимо уважение и личное пространство.

«Я живу под этим прессом почти 20 лет. Мне уже 41год. Что мне нужно? А, что нужно человеку в 40+ ? Уважение. Личное пространство. Выбор. Спасибо», – резюмировала Земфира.

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