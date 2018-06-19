Сенат рассмотрел законопроект призванный защитить детей от нежелательной информации

Законопроект разработан исходя из необходимости приоритетного обеспечения защиты прав ребенка.

На расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке рассмотрен проект Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Законопроект разработан исходя из необходимости приоритетного обеспечения защиты прав ребенка, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе закрепленными в ратифицированной Республикой Казахстан Конвенции ООН о правах ребенка.

Задачей законопроекта является введение законодательных гарантий и организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию, в том числе от распространения печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, электронных и компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное и правонарушающее поведение.

В связи с этим, законопроектом регулируются меры по:

- определению приоритетности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

- введению возрастных классификаций и маркировки информационной продукции;

- разграничению функций по осуществлению контроля и надзора за распространением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей;

- определению субъектов, осуществляющих маркировку информационной продукции (собственник и (или) распространитель).

Кроме того, сенаторы рассмотрели проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

С учетом концептуальных направлений основного законопроекта предлагается внести изменения и дополнения в семь законодательных актов, в том числе в Уголовный и Предпринимательский кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, в законы «О средствах массовой информации», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре» и «О телерадиовещании».

Данные поправки носят межотраслевой характер, предназначены для комплексного правового регулирования отношений, связанных с информационной безопасностью детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, открыто распространяемой любым способом, не запрещенным законами Республики Казахстан.

Поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях предусматривается соответствующая ответственность за нарушения законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В Предпринимательский кодекс, законы «О средствах массовой информации», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре» и «О телерадиовещании» вносятся изменения, направленные на корреспондирование действующих норм с положениями основного законопроекта, в частности вводится возрастная классификация фильмов, регламентировано использование знака возрастной категории фильмов.

Законопроект позволит создать эффективные механизмы обеспечения прав ребенка на информационную безопасность в условиях современного информационного пространства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их полноценному нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию.

После введения в действие законопроекта прогнозируется снижение психотравмирующего и растлевающего влияния на детей, которое побуждает их к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению, противоправным деяниям.

Документы переданы на рассмотрение Палаты.

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