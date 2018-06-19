Казахстанские кикбоксеры сенсационно выступили на Кубке мира в Италии
19 июня 2018, 18:15
На счету казахстанских спортсменов три «золота» и по четыре серебряных и бронзовых медалей.
Казахстанские кикбосеры выиграли 11 медалей на Кубке мира в итальянском Римини, сообщает SportX.kz.
На счету казахстанских спортсменов три «золота» и по четыре серебряных и бронзовых медалей. Чемпионами в своих весовых категориях стали Евгений Павлов, Арнал Канапьянов и Михаил Татьков.
«Серебро» досталось Динмухаммеду Баймуратову, Алихану Оздоеву, Руслану Степанову и Шаре Хамзиной. Бронзовые награды выиграли Акерке Наурызбаева, Ерлан Шагбан, Теймураз Жаханов и Алдияр Орынбай.
На Кубке мира в Италии участвовали 400 спортсменов из 36 стран.
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