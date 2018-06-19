Назначен председатель Комитета информации МИК РК

Им стал Ержан Нукежанов.

Приказом министра информации и коммуникаций Нукежанов Ержан Болатханович назначен председателем Комитета информации МИК РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Ержан Болатканович Нукежанов родился в 1981 г. в Алматы.

Образование:

· Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Специальность «Преподаватель истории, магистр истории».

Трудовой стаж:

· Редактор-ведущий Информационно-аналитической службы Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (2002-2004);

· Руководитель группы календарных продуктов информационно-аналитического отдела Международного института современной политики, ведущий специалист аналитического отдела Дирекции информационных программ «Агентства Хабар» (2004-2005);

· Консультант департаментов социально-экономической политики, идеологической и информационно-аналитической работы Центрального аппарата РПП «Отан», заведующий отделом по работе с комиссиями Политсовета партии Центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2005-2007);

· Начальник отдела по работе с общественными объединениями, начальник управления общественно-политической работы и взаимодействия с Ассамблеей народа Казахстана Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2007-2009);

· Эксперт, консультант, заведующий сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан (2009-2016);

· Заместитель Руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 06.2016)

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