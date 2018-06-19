Политологи о новым статусе Туркестана

Новый областной центр превратится в большой аграрный, промышленный, туристический центр, считает Айдос Сырым.

Казахстанские политологи прокомментировали перенос областного центра из Шымкента в Туркестан и переименование Южно-Казахстанской области, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Сам по себе перенос будет аккумулировать новые рабочие места, будет обеспечивать рабочими местами значительную часть трудоизбыточного населения, особенно молодёжи", - сказал корреспонденту BNews.kz политолог Айдос Сырым.

"Появление нового аппарата и нового областного центра как минимум на несколько лет вперёд создаёт большое количество рабочих мест. Появятся новые социальные проекты, новые жилищные и прочие проекты. Для Туркестана это будет большой бум, будет снижение социальной напряжённости в регионе", - сказал политолог.

Он отметил, что Туркестан ежегодно посещают более 1 млн туристов.

"Это будет большой аграрный, промышленный, туристический сектор. Там будет завязка на Узбекистан, на большие туристические маршруты такие как Самарканд и Бухара, Ташкент. Это даст до 40-50 тысяч рабочих мест, что эквивалентно проведению ЭКСПО", - сказал Айдос Сырым.

Казахстанский политолог Талгат Калиев отметил, что решение о создании Туркестанской области даст новый импульс развитию не только отдельного региона, но и всей казахстанской экономики.

"Во-первых, это прекрасная новость. Стоит акцентировать внимание на том, что эта область самая густонаселённая. Поэтому целесообразно её разделить на отдельный город, крупный мегаполис Шымкент и область. На мой взгляд, это положительно скажется на развитии Туркистана как областного центра, плюс поможет решить определённые проблемы Шымкенты, что также будет паритетно для его развития", - считает спикер.

Эксперт заявил, что создание новой области и новый статус Шымкента, который наряду с Астаной и Алматы входит в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона, акцентирует внимание чиновников на нуждах каждого отдельного человека.

"Нужно учесть, что это решение поможет повысить внимание чиновников к нуждам каждого отдельного человека. Другими словами, или один аппарат занимается условно четвертью населения страны, которое живёт в этой области, или они теперь делят эту нагрузку, и будет больше возможностей, чтобы решать определённые проблемы региона. Туркестан получает хороший импульс для развития. Шымкент получает собственный бюджет, полную самостоятельность, республиканское значение, что также можно назвать большим плюсом в целом для роста казахстанской экономики", - заключил Талгат Калиев.

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