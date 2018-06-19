Уральские спасатели вытащили тонувшего подростка

За три недели уже спасено 11 человек, из которых 5 дети.

18 июня дежурившие на спасательном посту главный спасатель Тауашев Нурбек и Айткалиев Бекжан спасли тонувшего тринадцатилетнего подростка, сообщает zakon.kz. со ссылкой на представителей оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО.

Подросток вместе со своим другом пришли в парк без сопровождения взрослых, и главным развлечением, которое чуть не завершилось для них трагедией, было ныряние в воду с пирса, игнорируя предупреждение установленных на данном участке запрещающих знаков. После очередного прыжка с пирса, мальчик поплыл на берег, у него свело судорогой ногу, и он стал тонуть. Спасатели, заметив тонущего, оперативно подплыли к нему на лодке и вытащили из реки. Испуганному подростку была оказана помощь, и после того, как он успокоился, вместе с другом был отправлен домой.

Излюбленное место купания детей Уральска - городской парк культуры и отдыха. Исходя из этого, спасатели оперативного отряда ДЧС ЗКО с 25 мая организовали в парке пост на реке Чаган.

Как отмечают спасатели, многие из детей приходят на речку без сопровождения взрослых. А нахождение детей около водоемов без присмотра взрослых – одна из основных причин, по которой происходит больше всего несчастных случаев с детьми на воде.





«Человек может утонуть на людном пляже и остаться при этом незамеченным. Это миф, что человек, когда тонет, кричит и зовет на помощь. Люди не могут кричать в воде из-за мышечного спазма, и под воду уходят тихо. Именно поэтому мы неустанно просим родителей не оставлять детей без присмотра» - поясняет главный спасатель Тауашев Нурбек..

Позже помощь понадобилась еще двум подросткам, купаясь на необорудованном для купания месте, порезали ноги мусором, находящимся на дне. Спасатели оказали им медицинскую помощь, обработали и перебинтовали раны. Подростки также находились у воды без сопровождения взрослых.

За три недели работы спасательного поста спасателями уже спасено 11 человек, из которых 5 дети.

В целях повышения эффективности профилактической работы по безопасности на воде спасатели совместно с сотрудниками местной полицейской службы проводят еженедельные рейды по местам массового отдыха людей на водоемах. Рейды проводятся преимущественно в выходные дни. Во время рейда спасатели не просто раздают памятки с правилами безопасности на воде, но и проводят беседу с каждым отдыхающим индивидуально, независимо от возраста.

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