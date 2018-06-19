В Астане прошла комплексная выставка мастеров прикладного искусства и художников ЮКО

Особенностью выставки, которая организована в качестве подарка столице, является 11 экспозиционных разделов.

В Астане прошла комплексная выставка мастеров прикладного искусства и художников Южно-Казахстанской области, посвящённая программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и 20-летию Астаны. На выставке, организованной в фойе концертного зала «Астана» подвели итоги работ, проведенных в регионе за год в рамках программы «Рухани жаңғыру». Стоит отметить, что на выставке были представлены около 500 работ, с которыми могли ознакомиться жители и гости столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Главная цель организации выставки - пропаганда исторической летописи Южного региона и произведений мастеров прикладного искусства, фотохудожников, скульпторов, художников, в том числе литературных произведений.

Вниманию посетителей комплексной выставки были представлены историко-культурные места, вошедшие в список сакральных и священных мест Южно-Казахстанской области, а также видео и фото материалы, анимационные, документальные фильмы, снятые в ходе культурных мероприятий, произведения известных художников, изделия мастеров прикладного искусства, фотокартины с изображениями красивых мест области. Также, гостей и жители столицы смогли ознакомиться с книгами поэтов-писателей, национальной одеждой, коврами с изображениями достопримечательностей и красивых мест столицы и с информацией о гражданах, вошедших в проект «100 новых лиц Казахстана».

Особенностью выставки, которая организована в качестве подарка столице, является 11 экспозиционных разделов. В частности, на выставке в разделе «Национальная одежда» представлены национальные модные одежды семьи Бейисбековых и Есимбековой Гульназии, а также национальная одежда фонда областного историко-краеведческого музея. Наряду с этим, в разделе «Оңтүстік ғажайыптары» посетители смогли ознакомиться с картинами, на которых изображены красивые места, живописная природа и жизнедеятельность региона.

Кроме того, на выставке были представлены фотокартины, снятые в Казыгуртском, Отырарском, Сарыагашском, Сузакском, Байдибекском, Тюлькубасском, Толебийском, Сайрамском районах и городах Туркестан, Кентау, Жетысай фотохудожниками-членами международной организации TURKSOY и известными фотографами области.

Помимо этого, в разделе «Сакральные места Южного Казахстана» - представлены фотокартины историко-культурных объектов, вошедшие в список сакральных, священных мест южного региона по проекту «Сакральная география Казахстана» в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Вместе с тем, в разделе «Произведения художников и мастеров прикладного искусства» представлены ценные экспонаты областного музея изобразительного искусства, собранные в рамках программы, а также творческие работы художников, художественные изделия мастеров прикладного искусства. Более того, в разделе «Выставка книг поэтов-писателей Южного региона» представлены книги известных поэтов-писателей, выходцев Южно-Казахстанской области, выпущенные в рамках программы «Рухани жаңғыру», а также фотокартины и биография граждан Южно-Казахстанской области, вошедшие в проект «100 новых лиц Казахстана».

Наряду с этим, в разделе «Выставка культурные мероприятия» - представлены фотографии 5 из 12 проведённых мероприятий акима ЮКО, проходящих ежегодно в рамках программы «Рухани жаңғыру». Кроме того, в разделе «Выставка фильмов Южно-Казахстанской области» посетители ознакомились с художественными, анимационными и документальными фильмами, снятыми в регионе в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Также, в разделе «Елорда – Астана қаласының 20 жылдығы» («20-летие столицы – города Астана») были представлены ковры, сшитые специально в честь 20-летия столицы, ковры с изображениями красивых мест города, а раздел «Туған жер» был посвящен предпринимателям области. В последнем разделе «Выставка проектов, реализуемых в рамках программы» посетителям представили макеты объектов, которые планируется построить в Туркестане, Шымкенте и Отырарском, Ордабасинском и Казыгуртском районах.

Фото: Мырзалиев Самат

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!