Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Лидеры КНР и КНДР встречались уже дважды.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во вторник переговоры в Пекине, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на собственные источники, передает ИНТЕРФАКС.

Других подробностей о встрече пока не приводится.

Ранее во вторник стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в китайскую столицу.

Как написала японская газета Nikkei, руководитель КНДР намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Трампом.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

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