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Депутат итальянского парламента – Мы в Казахстане не для того, чтобы учить

Глава МИД Казахстана принял депутата Сената Италии.

Фото : МИД РК19 июня 2018, 21:05

Обеспечение конституционных прав граждан является краеугольным камнем масштабных реформ по модернизации системы государственного управления, инициированных Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов на встрече с итальянской делегацией, посещающей Казахстан. В ней приняли участие депутат Сената Парламента Италии Роберто Рампи и Председатель Федерации по правам человека Италии Антонио Станго, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По словам главы МИД, стратегический характер отношений между Казахстаном и Италией, взаимодополняющий экономический потенциал, общность позиций по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности, диалога между цивилизациями и религиями, а также борьбы с международным терроризмом, открывают новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы итальянская сторона была подробно ознакомлена с ходом реализации институциональных реформ, нацеленных на обеспечение верховенства закона и соблюдение прав человека.

По мнению К.Абдрахманова, активная работа с национальными и международными правозащитными организациями свидетельствует о приверженности Казахстана ценностям и принципам защиты прав человека.

Депутат Р.Рампи оценил работу правозащитных механизмов в Казахстане и их влияние на продвижение вопросов устойчивого развития в нашей стране.

«Мы здесь не для того, чтобы учить, а для того, чтобы сообща способствовать защите прав человека по всему миру», отметил сенатор.

Кроме того, стороны обсудили процесс ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом. Итальянский депутат выразил готовность оказать содействие в ускорении ратификации этого документа, закладывающего основу для качественно новой повестки дня в отношениях с Евросоюзом.

В программу визита итальянской делегации в Казахстан также вошли встречи с депутатом Сената Парламента Бирганым Айтимовой, представителями Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана.


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