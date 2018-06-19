Депутат итальянского парламента – Мы в Казахстане не для того, чтобы учить

Глава МИД Казахстана принял депутата Сената Италии.

Обеспечение конституционных прав граждан является краеугольным камнем масштабных реформ по модернизации системы государственного управления, инициированных Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов на встрече с итальянской делегацией, посещающей Казахстан. В ней приняли участие депутат Сената Парламента Италии Роберто Рампи и Председатель Федерации по правам человека Италии Антонио Станго, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По словам главы МИД, стратегический характер отношений между Казахстаном и Италией, взаимодополняющий экономический потенциал, общность позиций по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности, диалога между цивилизациями и религиями, а также борьбы с международным терроризмом, открывают новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы итальянская сторона была подробно ознакомлена с ходом реализации институциональных реформ, нацеленных на обеспечение верховенства закона и соблюдение прав человека.

По мнению К.Абдрахманова, активная работа с национальными и международными правозащитными организациями свидетельствует о приверженности Казахстана ценностям и принципам защиты прав человека.

Депутат Р.Рампи оценил работу правозащитных механизмов в Казахстане и их влияние на продвижение вопросов устойчивого развития в нашей стране.

«Мы здесь не для того, чтобы учить, а для того, чтобы сообща способствовать защите прав человека по всему миру», отметил сенатор.

Кроме того, стороны обсудили процесс ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом. Итальянский депутат выразил готовность оказать содействие в ускорении ратификации этого документа, закладывающего основу для качественно новой повестки дня в отношениях с Евросоюзом.

В программу визита итальянской делегации в Казахстан также вошли встречи с депутатом Сената Парламента Бирганым Айтимовой, представителями Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана.

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