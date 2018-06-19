Из-за археологической находки в ВКО приостановили строительство водопровода

Ожидается, что раскопки в этом месте продолжатся, но уже с археологической целью.

Череп и древние предметы быта, относящиеся, по предварительным оценкам археологов, к сакской эпохе, обнаружены в селе Аккайнар Катон-Карагайского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на ALTAYNEWS.

По словам руководителя районного отдела внутренней политики, культуры и развития языков Рауана Нурмолдина, произошло это, когда рабочие копали траншею для прокладки водопровода.

Об удивительной находке стало известно археологам, ведущим раскопки на Берельских курганах. Они подтвердили ценность найденных предметов – черепа, бронзового казана и других вещиц из железа.

В настоящее время работы по прокладке водопровода приостановлены. Ожидается, что раскопки в этом месте продолжатся, но уже с другой целью – группой ученых-археологов, которые считают, что это место сможет рассказать больше о жизни древних людей сакско-скифской эпохи.

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