В Астане проходит ХІІІ Форум научной и творческой интеллигенции государств-участников СНГ

С приветствиями к участникам форумы выступили руководители делегаций стран СНГ.

В Астане в ходе ХІІІ Форума научной и творческой интеллигенции государств-участников СНГ зачитали приветственные обращения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КазНИИК.

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова зачитала обращение главы государства Нурсултана Назарбаева, в котором им отмечена символичность проведения данной встречи в 20-летний юбилей Астаны.

«Повестка нынешнего форума, проходящего под эгидой года культуры в СНГ, тесно перекликается с глобальными вызовами и общемировыми тенденциями, а также задачами модернизации общественного сознания» - отметил он в своем приветственном письме.

По мнению Главы государства Казахстана, выступая главными проводниками высших ценностей человечества, именно представители искусства и науки своим трудом и творчеством укрепляют взаимопонимание между народами и культурами.

"Запуская программу "Рухани жанғыру", страна определила в качестве ключевых приоритетов развития казахстанской нации конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие, открытость сознания. В условиях глобального мира эти универсальные ценности близки и понятны каждому человеку", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Приветственное слово российского лидера зачитал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"На протяжении многих лет форум – важнейшее мероприятие гуманитарной тематики, проводимый в рамках СНГ. Представляя широкие возможности для неформального, заинтересованного общения между представителями науки, культуры, искусства и образования, он в полной мере доказал свою востребованность и эффективность. Вам предстоит согласовать ряд масштабных программ и проектов, многие из которых будут реализованы уже в ходе проводимого в настоящее время в Содружестве года культуры", - обратился к участникам форума Путин.

Актуальность темы форума отметил и министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, подчеркнув, что только через диалог культур возможно найти наиболее эффективные механизмы сотрудничества и обозначить новые.

В рамках первого дня прошла торжественная церемония вручения Межгосударственной премии «Звезды Содружества», впервые приуроченная к данному форуму.

Ее обладателями стали выдающиеся личности, представивших 7 стран: азербайджанская филолог Наргиз Пашаева, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, кыргызский литературовед Абдылдажан Акматалиев, молдавский физик Ион Бостан, российский музыкант Юрий Башмет, армянский композитор Степан Шакарян и таджикский поэт Низом Касим. Восьмым лауреатом, представивший Казахстан, стала музыкант, педагог, общественный деятель, основатель и ректор Казахского национального университета искусств, академик Академии международного сотрудничества Айман Мусаходжаева.

Премия «Звезды Содружества» учреждена в 2009 году Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Она ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

С приветствиями к участникам форумы выступили руководители делегаций стран СНГ, которые в унисон восторгались Астаной, отмечая, что проведение данного форума именно в столице Казахстана и уже в третий раз подтверждает статус города мира, города согласия, ставшего площадкой для диалога культур.

Организаторами данного форума выступили Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и Казахский научно-исследовательский институт культуры.

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