Южноказахстанские артисты восхитили столицу своим талантом

В мероприятии приняли депутаты Мажилиса Парламента РК и представители интеллигенции, а также республиканские СМИ.

В Астане состоялся гала-концерт мастеров искусства Южно-Казахстанской области «Асқақтай бер, Астана!». Концерт организован в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и 20-летия Астаны, а также Дней культуры Южно-Казахстанской области в Астане «Ән мен күй әлдилейді Астананы», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии приняли депутаты Мажилиса Парламента РК и представители интеллигенции, а также республиканские СМИ.

Отметим, для того, чтобы жители Южно-Казахстанской области уже смогли почувствовать празднование 20-летия Астаны, мероприятия начались с открытия выставочного комплекса «Ел жүрегі - Астана». Так, до сегодняшнего дня в области проведено 760 мероприятий.

Более того, в честь столицы 26 улицам населенных пунктов области дали название «Астана». Вместе с тем, в рамках проекта «Подарок столице» со стороны Южно-Казахстанской области в качестве подарка Астане ведется строительство велодорожки, протяжённостью 5,173 км. Велодорожка, общей стоимостью 766,2 млн. тенге берет свое начало от центрального парка, расположенного на берегу реки Есиль до Дома Министерств.

Стоит отметить, концерт «Шарықтай бер, Астана» начался с театрализованно-хореографической композиции и продолжился традиционным парадом песен, казахскими классическими песнями, а также попурри из песен Ш.Калдаякова и композицией «Дала рухы» («Дух степи»).

В концерте приняли участие звезды эстрады Южно-Казахстанской области, в числе которых заслуженный деятель РК Алтынай Жорабаева, народная артистка РК Нуржамал Усенбаева, деятели культуры РК Уралхан Сейилбекова, Марат Оразметов, а также заслуженная артистка РК Сабираш Абдирайымова, лауреаты Международных конкурсов Карина Нажмеддинова, Молдир Исаева, Жадыра Абдуллаева, Нурканат Тапиев, Аян Толеген, Нематилло Зкруллаев, Бекзат Тургынбек, Акмарал Биназарова. Кроме того, выступили танцевальные группы такие, как фольклорный ансамбль «Тумар», «Казына», «Шамсинур», «Фараб».

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