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Малыш, оставленный матерью в Карагандинской больнице, скончался

Ребенок временно оставался в доме малютки, пока семья не решит проблемы.

Фото : Podrobnosti.ua19 июня 2018, 23:05

В Караганде умер годовалый мальчик, которого мать оставила в больнице. Она объяснила это тем, что дома ее ждали ещё пятеро детей. Органы опеки не стали лишать женщину родительских прав. Ребенок временно остался в доме малютки, пока семья не решит проблемы, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Историю брошенного мальчика огласке предали пациенты больницы, где он лежал с матерью. Затем она отпросилась на пару часов и больше не вернулась. Маленький пациент остался совсем один. За ним ухаживали женщины из соседних палат. Медики с самого начала не давали положительных прогнозов, но все равно не сдавались: у мальчика был порок сердца, и ему поставили кардиостимулятор. Позже родители заявили, что бросать родного сына не собирались.

Планировалось, что ребенок пробудет в доме малютки полгода. Но он так и не дождался, пока его заберут домой.


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