Ребенок погиб в котловане с отходами в Алматинской области

Отходы на молочно-товарной ферме не перерабатывают, а вываливают прямо за территорию предприятия.

Жители Алматинской области задыхаются от запаха навоза. Сельчане говорят, воздух им отравляет крупная молочно-товарная ферма, которая расположена по соседству. Отходы там не перерабатывают, а вываливают прямо за территорию предприятия. Люди жалуются: с приходом лета экология в их ауле стала еще хуже. А недавно в яму с отходами угодил 6-летний мальчик. Спасти его не смогли. В компании заверяют: к ним не может быть никаких претензий. Мол, это ближайшие к ферме дома построены незаконно, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В селе Кеметорган в жаркое время просто невозможно дышать. Сельчане уверены: во всем виновны владельцы фермы. Там содержат больше 1000 голов скота и производят молочную продукцию. А вот переработкой навоза заняться некому. Тонны отходов вываливают прямо за территорию предприятия.

"Ферма вот расположилась среди населения, и они выделяют свои экскременты, и они по улицам текут. Запах, вообще невозможно дышать! Окна открываешь, летом это вообще невозможно, мухи летают. За забор выливают. Не раз обращались, не раз ходили к ним, но они не хотят слушать", - возмущается Аида Байгаипова.

Несчастная мать Шынар Кырыкбаева приходит к воротам фермы каждый день. Здесь месяц назад погиб ее сын. Женщина утверждает: в заборе раньше была дырка, через нее и перелез 6-летний Арсен. Мальчик якобы споткнулся и угодил в яму с навозом.

"Мы искали сына везде, оказалось, что он упал в яму с экскрементами. В этом заборе была дыра, сейчас ее заделали. В полицию не обращались, просто нет сил", - говорит Шынар Кырыкбаева.

Зловоние, жалуются люди, распространяется на весь поселок. Вдыхать такой воздух им приходится вот уже 5 лет. В молочной компании во всем винят самих жителей. Мол, никто их не заставлял строить дома рядом с фермой. А если все-таки поселились по соседству, пусть терпят.

"Этих домов фактически не должно было быть вообще, фактически эти дома, незаконное построение идет. У них нет разрешения на строительство домов. Мы ферму когда строили, вообще пустая земля была. Начал выбрасывать почему, потому что люди закрыли, перегородили моим тракторам выезд на поле, где я выливаю это", - говорит управляющий фермой Даулет Медеуов.

В местном акимате, похоже, знают больше управляющего. Чиновники заверили: экскременты будут утилизировать. Если этого не произойдет, фермерам придется переехать. А вот на вопрос: почему никто 5 лет не сносил незаконные строения, ответить так и не смогли.

"Решаем этот вопрос, у них планы такие, чтобы утилизировать в дальнейшем или переехать. О смерти ребенка мы знаем. «Медеу коммерц» на законных основаниях построил ферму и занимается. А то, что рядом постройки – это крестьянско-хозяйственный массив. В настоящее время, мы только сейчас их узакониваем на личное подсобное хозяйство, целевое назначение меняем", - объясняет аким Иргелинского сельского округа Алматинской области Кадырбек Атчабаров.

Пока чиновники меняют документацию, невыносимое зловоние в поселке из-за жары только усиливается. Разгневанные жители грозят обратиться в Генеральную прокуратуру. непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

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