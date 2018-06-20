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Подросток в ЮКО осужден за пропаганду терроризма и разжигание розни

Своей вины он не признал, но она была доказана материалами дела.

Фото : Ecuestre20 июня 2018, 00:23

В ювенальном суде вынесен приговор 17-летнему жителю Сайрама, признанному виновным в разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

В ходе судебного следствия было установлено, что парень, будучи на хорошем счету в школе и дома, увлекся идеями запрещенных в Казахстане экстремистских организаций и, используя соцсети, начал активно продвигать их среди своих товарищей.

Канатбек Конырбаев, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЮКО:

«В социальных сетях он создал группу, скачивал материалы с религиозно-экстремистских сайтов. Эти материалы в дальнейшем распространял среди своих подписчиков и друзей. По делу проводилось несколько комплексных экспертиз. Все экспертизы дали ответ, что в его материалах содержались запрещенные идеи терроризма и экстремизма.

Своей вины он не признал, но его вина была доказана материалами дела. Он был осужден по статье 174 часть 1 УК РК «Разжигание религиозной розни» и статье 256 часть 2 УК РК «Пропаганда терроризма с помощью коммуникаций».

Ему было назначено 4 года лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу. Это первый приговор в отношении несовершеннолетнего подростка, осужденного за пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни.


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