Врачи назвали число пострадавших в ДТП на остановке в Атырау

При наезде на остановку пострадали 6 человек.

В Атырау назвали число пострадавших при наезде автомобиля на автобусную остановку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, при наезде на остановку пострадали 6 человек.

«Вызов поступил в 20:26, бригады отправлены в 20:26. Прибыли в 20.30. Двоих пострадавших ­ с черепно-мозговыми травмами, открытым переломом бедра справа, и закрытой травмой живота сразу же госпитализировали в областную больницу. Остальные четверо пострадавших с ушибами, резаными ранами различных частей тела, доставлены в травмпункт областной больницы. Бригада областной больницы заранее была предупреждена, медицинская помощь оказывается. Жертв нет», ­- сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

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