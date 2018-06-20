Врачи назвали число пострадавших в ДТП на остановке в Атырау
При наезде на остановку пострадали 6 человек.
Фото : inform.kz20 июня 2018, 00:36
В Атырау назвали число пострадавших при наезде автомобиля на автобусную остановку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, при наезде на остановку пострадали 6 человек.
«Вызов поступил в 20:26, бригады отправлены в 20:26. Прибыли в 20.30. Двоих пострадавших с черепно-мозговыми травмами, открытым переломом бедра справа, и закрытой травмой живота сразу же госпитализировали в областную больницу. Остальные четверо пострадавших с ушибами, резаными ранами различных частей тела, доставлены в травмпункт областной больницы. Бригада областной больницы заранее была предупреждена, медицинская помощь оказывается. Жертв нет», - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.
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