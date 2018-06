Открытку «Как жаль, что тебя здесь нет» с «Титаника» выставили на аукцион

Открытку, отправленную с «Титаника» за четыре дня до его крушения, выставят на аукцион Warwick & Warwick Auctioneers со стартовой ценой 22 тысячи фунтов стерлингов в июле 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Горничная Сара Дэниелс написала записку своему другу Неллу Грину на обратной стороне открытки с черно-белым рисунком лайнера.

На открытку наклеена почтовая марка Куинстауна (в настоящее время город Ков в графстве Корк, Ирландия — прим. «Ленты.ру») — порта, откуда была отправлена карточка.

Titanic passenger's postcard to friend saying 'Wish you were here' is up for auction https://t.co/rIXj9B5AQY pic.twitter.com/9M8l2pSLv3