Открытку «Как жаль, что тебя здесь нет» с «Титаника» выставили на аукцион

Горничная Сара Дэниелс написала записку своему другу Неллу Грину на обратной стороне открытки с черно-белым рисунком лайнера.

Открытку, отправленную с «Титаника» за четыре дня до его крушения, выставят на аукцион Warwick & Warwick Auctioneers со стартовой ценой 22 тысячи фунтов стерлингов в июле 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Горничная Сара Дэниелс написала записку своему другу Неллу Грину на обратной стороне открытки с черно-белым рисунком лайнера.

«Как жаль, что тебя здесь нет. Лодка прекрасная, и это пошло бы тебе на пользу. Сейчас я отправляюсь на палубу», — говорится в послании, написанном карандашом 11 апреля 1912 года.

На открытку наклеена почтовая марка Куинстауна (в настоящее время город Ков в графстве Корк, Ирландия — прим. «Ленты.ру») — порта, откуда была отправлена карточка.

Titanic passenger's postcard to friend saying 'Wish you were here' is up for auction https://t.co/rIXj9B5AQY pic.twitter.com/9M8l2pSLv3 — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 19 июня 2018 г.

Автор послания Сара Дэниелс оказалась одной из 712 пассажиров, выживших во время катастрофы.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.

В июне рисунок автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери из любовного письма продали на аукционе во Франции за 240,5 тысячи евро. Набросок изображает героя произведения Сент-Экзюпери — Маленького Принца, который сидит за письменным столом и вместе с птицей сочиняет длинное письмо девушке. Письмо, в котором был рисунок, состояло из 11 страниц.

Источник: Lenta.ru

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