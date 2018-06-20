Смерть туриста на Гоа попала на видео
Мужчину смыло гигантской волной.
Фото : Рамблер/новости20 июня 2018, 01:45
В сети размещены кадры инцидента с летальным исходом, произошедшего в минувшие выходные на побережье Гоа, сообщает Вести.ru.
Группа индийских туристов отправилась на берег, чтобы встретить восход солнца. Люди расположились на камнях и в какой-то момент сильная волна смыла их в воду.
Несколько человек сумели выбраться на берег, а 33-летний мужчина по имени Сасикумар Васан был унесен стихией.
Как сообщают местные СМИ, тело погибшего было извлечено из вод Индийского океана вечером в воскресенье, 17 июня.
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