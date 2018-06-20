В Астане "разминировали" чемодан

Пользователи Сети отметили, насколько большое внимание уделяется безопасности.

Оставленный без присмотра подозрительный чемодан оказался всего лишь забытым багажом с детскими вещами, передает Елорда инфо.

В одной из групп социальной сети Instagram zhaloby_astana появилось видео, на котором человек в специальном защитном костюме аккуратно открывает чемодан, а затем, увидев содержимое, разворачивается и спокойно уходит. За происходящим наблюдал автор этого ролика, при этом активно комментируя.

«Подписчица позвонила в ДВД и сообщила, что это семья ехала на отдых и забыла чемодан с детскими вещами. Сумку проверили, нашли хозяев и им вернули», - гласит подпись к видео.

Пользователи сети отметили, насколько большое внимание уделяется безопасности, не забывая и о чувстве юмора комментатора за кадром.

«В наше время нужные меры, молодцы. Лучше проверить и не найти, чем не дай бог что-нибудь подсунут»,- прокомментировал ролик lesenokn79.

Предупреждение: данное видео содержит нецензурную лексику

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