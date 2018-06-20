Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане "разминировали" чемодан

Пользователи Сети отметили, насколько большое внимание уделяется безопасности.

Фото : скриншот20 июня 2018, 06:00

Оставленный без присмотра подозрительный чемодан оказался всего лишь забытым багажом с детскими вещами, передает Елорда инфо.

В одной из групп социальной сети Instagram zhaloby_astana появилось видео, на котором человек в специальном защитном костюме аккуратно открывает чемодан, а затем, увидев содержимое, разворачивается и спокойно уходит. За происходящим наблюдал автор этого ролика, при этом активно комментируя.

«Подписчица позвонила в ДВД и сообщила, что это семья ехала на отдых и забыла чемодан с детскими вещами. Сумку проверили, нашли хозяев и им вернули», - гласит подпись к видео.

Пользователи сети отметили, насколько большое внимание уделяется безопасности, не забывая и о чувстве юмора комментатора за кадром.

«В наше время нужные меры, молодцы. Лучше проверить и не найти, чем не дай бог что-нибудь подсунут»,- прокомментировал ролик lesenokn79.

Предупреждение: данное видео содержит нецензурную лексику


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты