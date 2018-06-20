Казахстан представил ЕС предложения по стратегии в Центральной Азии

В обновленной стратегии будут отражены такие приоритеты, как безопасность и региональное сотрудничество.

Казахстан сделал свои предложения Евросоюзу по разрабатываемой европейской стороной новой стратегии в отношении Центральной Азии, сообщил во вторник временно поверенный в делах Казахстана в Бельгии Ерболат Сембаев, пишет РИА Новости.

"Примерно то же самое было, когда мы разрабатывали наше соглашение о расширенном партнерстве c ЕС, мы дали свои предложения, которые были учтены при разработке двустороннего соглашения. Здесь они приветствуют наши предложения, в частности, Казахстан дал уже свои предложения по своему видению стратегии. Я думаю, что другие страны тоже не преминут воспользоваться этим случаем дать свои предложения по этой стратегии", — сказал он РИА Новости после круглого стола в Брюсселе.

"Тематика безопасности обсуждается, демократизация, но основной упор — это экономика, торговля, развитие торговых отношений", — сообщил он, отвечая на вопрос, какие блоки вопросов обсуждаются в рамках разработки стратегии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявляла, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии. По ее словам, в обновленной стратегии будут отражены такие приоритеты, как безопасность и региональное сотрудничество.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!