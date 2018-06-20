В Актобе ищут свидетелей смертельного ДТП с автобусом

Автобус сбил 40-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Актюбинские полицейские ищут очевидцев ДТП, в котором под колесами автобуса погибла 40-летняя актюбинка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Досудебное производство по уголовному делу по статье 345 ч.3 УК РК находится в производстве управления дознания ДВД области. Как сообщалось ранее, 17 апреля в 10:50 на пересечении улиц Уалиханова и Шернияза пассажирский автобус сбил 40-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Всех очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефонам: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в Управление дознания ДВД Актюбинской области в кабинет №403».





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