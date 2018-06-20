Леффлер собирается не допустить судейского произвола в реванше GGG-"Канело"

Промоутер чемпиона WBA Super, WBC и IBO в среднем весеГеннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер рассказал об одном значимом аспекте в преддверии рематча с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

В этот раз Леффлер собирается не допустить судейского произвола. Напомним, в первом поединке была спорная ничья, а судейские записки выглядели так: Аделаида Берд — 118-110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114-114 (при этом он отдал мексиканцу лучший раунд Головкина), Дэйв Моретти — 115-113 в пользу Головкина.

«Официальные лица будут под микроскопом», — приводит слова Леффлера журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр.

Второй бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.





