Пропавший дедушка в Шымкенте был сбит и скончался в больнице

14 июня дедушка ехал на велосипеде, и его сбила машина.

В Шымкенте 68-летний мужчина, которого искала семья, скончался в больнице скорой медицинской помощи, передаёт МИА «Казинформ».

Об этом сообщила его дочь Наталья Хан. Выяснилось, что 14 июня дедушка ехал на велосипеде, и его сбила машина.

«Соседи сказали, что видели его 17 июня, но они меня дезинформировали. Поэтому, когда я сегодня приезжала в БСМП, не нашла его. А он поступил туда ещё 14 июня. В этот день он ехал на велосипеде, и его сбили ребята. Они говорят, что он сам выехал на проезжую часть, и они не успели сманеврировать. Ребята вызвали полицию и скорую. Врачи говорят, что они искали родственников, не могли найти. 17 июня работники больницы дали объявление на телеканал, но нас не было в городе, поэтому мы так поздно узнали. Он сразу впал в кому, пять дней лежал в коме, мы не успели с ним попрощаться», - рассказала Н. Хан.

Напомним, в Шымкенте семья искала пропавшего дедушку.





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