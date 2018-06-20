Вакцинация: «недетские» вопросы

Менингит далеко не всегда вызывается менингококком. Бывает у этой болезни и пневмококковая природа.

Как говорится, нет худа без добра, и пословица эта вполне применима к ситуации с менингитом в Казахстане. Когда отечественные новостные ленты стали напоминать сводки с фронтов, казахстанцы, возможно, впервые стали всерьез задумываться о том, что вакцинация актуальна не только для детей, но и для взрослых передает zakon.kz.

Менингит далеко не всегда вызывается менингококком. Бывает у этой болезни и пневмококковая природа. Кроме того, именно пневмококк является источником целого ряда других опасных на осложнения заболеваний: до 70% всех пневмоний, около 25% средних отитов, 5-15% гнойных менингитов и около 3% эндокардитов вызываются пневмококком. Чтобы защитить детей, прививка от пневмококка была внесена в наш Национальный календарь в 2010 году.

Но прививки спасают жизни и улучшают качество жизни не только детям. Среди взрослого населения есть немало людей, которым такая прививка тоже необходима. Это так называемые группы риска: пациенты с хроническими заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания, сахарным диабетом, циррозом печени, хронической почечной недостаточностью, которых часто госпитализируют.

Кроме того, к группе риска относятся люди с иммунодефицитными состояниями, а именно с удаленной селезенкой, серповидно-клеточной анемией, ВИЧ-инфекцией, нефротическим синдромом, и те, кто имеет табачную или алкогольную зависимость. Риск заболеть пневмонией увеличивается с возрастом. Поэтому к группе риска также относятся и люди старше 65 лет.

Известный российский пульмонолог, заведующая кафедрой терапии института дополнительного профессионального образования Южно-уральского государственного медицинского университета Галина Игнатова, которая не раз приезжала в Казахстан делиться опытом с коллегами, рассказала, как вопрос вакцинации взрослых от пневмококка решается в России.

«У нас есть приказ по вакцинации и определены группы риска. Эта мера была принята в связи с несколькими факторами. Во-первых, был зарегистрирован достаточно большой рост респираторных инфекций. Во-вторых, во всем мире растет невосприимчивость пневмококка к антибактериальной терапии. А в-третьих, появились вакцины, которые можно абсолютно безопасно применить пациенту взрослого возраста», – рассказывает Галина Игнатова.

Очень важно при проведении вакцинации захватывать группы риска, ведь чем больше людей привито, тем сильнее эпидемиологический эффект, тем меньше пневмониями и другими заболеваниями, вызываемыми пневмококком, болеют и дети, и взрослые.

«Я пульмонолог и работаю в основном уже с больными людьми, поэтому и восприятие прививок у них другое, – отмечает российский эксперт, – Почти все очень охотно идут на вакцинацию, потому что понимают, что она им нужна чтобы жить дольше и улучшить качество своей жизни. Если, скажем, говорить о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), есть несколько показателей которые демонстрируют позитивное влиянии вакцинации от пневмококка на качество жизни людей с таким заболеванием. После прививки у пациентов меньше обострений, меньше госпитализаций, меньше пневмоний».

А напоследок приведем статистику риска развития пневмококковых инфекций. У здоровых людей он составляет 8,8 на 100 000, то у пациентов с сахарным диабетом – 51,4, у взрослых с хроническими заболеваниями легких – 62,9, у пациентов с хроническими заболеваниями сердца – 93,7, у страдающих раком – 300,4, у ВИЧ-инфицированных – 422,9, у пациентов с онкогематологическими заболеваниями – 503,1 на 100 000! Людям из этих групп и казахстанцам старше 65 лет стоит хорошо подумать о необходимости прививки от пневмококка.

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