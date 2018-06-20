Дорога из Алматы до Чарынского каньона станет быстрее

Уже побывавшие на Чарынском каньоне туристы заметили, что сейчас там впервые в истории строится большая асфальтированная дорога на месте грунтовой.

Внимательные туристы заметили строительство современной асфальтированной подъездной дороги к Чарынскому каньону, передает МИА «Казинформ».

Подъезд к Чарынскому каньону от асфальтированной трассы, в том числе по территории Чарынского нацпарка, всегда пролегал по грунтовой дороге, из-за чего даже большие туристические автобусы были вынуждены ехать очень медленно, поднимая столбы пыли. Уже побывавшие на Чарынском каньоне туристы заметили, что сейчас там впервые в истории строится большая асфальтированная дорога на месте грунтовой.

«В данный момент ведется капитальный ремонт 11 километровой автомобильной дороги «подъезд к каньону Чарын». На эти цели в текущем году из местного бюджета было выделено 500 млн.тенге. Сроки реализации - 2018-2019 годы. Данная дорога обеспечит более комфортный проезд и позволит сэкономить время на полчаса»,- подтвердили информацию в управлении туризма Алматинской области.

Как выяснилось, продолжается работа по строительству дорог, ведущих к другим туристским объектам Алматинской области - озеру Балхаш, Кольсайским озерам, Капшагайскому водохранилищу, музею-заповеднику Тамгалы-тас, многопрофильному туристскому центру «Ак-булак».

«Разработана «Дорожная карта развития туризма в Алматинской области на 2018-2020 годы» и утвержден план мероприятий по его реализации, в котором предусмотрено строительство 17 сервисных комплексов вдоль самых востребованных туристских маршрутов, в том числе к Чарынскому каньону. В настоящее время ведется работа по подготовке документов для строительства данных комплексов»,- заключили в управлении.

Напомним, что в этом году также облагораживают дорогу на БАО.





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