На западе республики в среду ожидается погода без осадков

В Астане днем ожидается гроза.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 июня, передает zakon.kz.

Как отметили синоптики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана местами сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Ночью и утром на севере и в центре республики ожидается местами туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается шквал, усиление ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области местами возможен град. В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем ожидается шквал, ночью и утром местами туман. В Карагандинской области днем местами возможен град, ночью и утром местами туман. В Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Костанайской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами возможен град.На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также 20 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, днем ветер западный 15-20 м/с. 21-22 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, шквал, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Астане днем 20 июня ожидается гроза, западный ветер с порывами 15 м/с, днем 21 июня ожидается гроза, западный ветер с порывами 15-20 м/с. Днем 22 июня ожидается гроза, град, шквал, западный ветер с порывами 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 24° преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане, днем 21° преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 20 июня.

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