По поручению Главы Государства будет разработан план развития СКО

Приоритетным направлением плана развития СКО является создание современной инфраструктуры.

Об этом стало известно в ходе заседания акимата СКО. По словам акима области Кумара Аксакалова, Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым дано поручение о разработке плана по развитию СКО на предстоящие три года. План предусматривает оказание финансовой поддержки важнейшим отраслям экономики региона, будут выделены средства на строительство и ремонт социальных объектов как в областном центре, так и в сельской местности, передает Zakon.kz.

За три года в области планируют обновить материально-техническую базу медицинских учреждений, отремонтировать 120 объектов образования. Также будет построена современная многопрофильная больница в Петропавловске. Масштабные перемены произойдут в СКГУ им. М. Козыбаева, на территории которого построят 2 современных общежития и учебно-лабораторный корпус. Еще три общежития построят для студентов колледжей региона. Кроме того, в районах области будет построено 1000 комфортабельных жилых домов.

«Необходимо строить жилье в селах. Жилой фонд в сельской местности давно не обновлялся. Есть договоренность с соответствующими министерствами. В наших планах строительство порядка 1000 домов. Хозяйства будут строить их сами. За базу мы взяли проекты, по которым уже строили дома в нашем регионе. Подсчитали стоимость. Строительство одного дома обходится в 6, 5 млн. тенге. Большую часть мы будем компенсировать. В течение 10 лет люди смогут выкупить это жилье. Если мы будем ежегодно возводить по 1000 домов, то жилой фонд в селах значительно обновится», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Приоритетным направлением плана развития СКО является также создание современной инфраструктуры. Речь идет о строительстве дорог, объектов водо – и газоснабжения. Запланировано выделение средств в рамках реализации государственных программ. Кумар Аксакалов призвал акимов районов, руководителей управлений, государственных учреждений активно включаться в работу.

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