Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
Будут рассмотрены проекты законов РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Также депутаты подготовят заключения по проектам Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта», «О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе».
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