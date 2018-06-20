Сагадиев пожелал удачи выпускникам в первый день ЕНТ

Министр отмечает рекордное количество выпускников, сдающих ЕНТ в этом году.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев посетил Казахский агротехнический университет в Астане и пожелал удачи выпускникам в первый день ЕНТ, передаёт корреспондент BNews.kz.

"В этом году существенных изменений в проведении ЕНТ, в количестве вопросов, в плане подсчёта баллов нет. Всё это схоже с прошлым годом. На 25 % поменялись сами вопросы. Структура вопросов в целом прежняя. Ещё больший упор мы делаем на функциональную грамотность", - сообщил глава МОН.

По его словам, каждый студент по стране в среднем сдавал ЕНТ в пробном режиме семь-восемь раз.

"Я думаю, что в этом году дети, видно, что подготовленные, спокойные, уверенные в себе. Надо им пожелать удачи. Всех поздравляю с окончанием учебного года, 11 лет к этому шли", - сказал Ерлан Сагадиев.

По его информации, в этом году для школьников выделено на 20 тысяч грантов больше.

"Каждый год подающих на сдачу ЕНТ растёт. В этом году 102 тысячи сдающих, такого никогда не было. Действительно, очень большая цифра. Думаю, подавляющее большинство пойдёт учиться в высшие учебные заведения. Надеемся, что всё пройдёт в спокойном, стандартном режиме. В этом году у нас более 85% аудиторий подключены к Интернет, где родители могут подключиться на сайт. В этом отношении всё спокойно. Ребята уверенные, спокойные", - отметил Сагадиев.

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