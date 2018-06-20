Пожилой велосипедист скончался в результате ДТП в Шымкенте
Пять дней пострадавший пробыл в реанимации.
Фото : chehov-vid.ru20 июня 2018, 10:58
В Шымкенте произошло ДТП с участием велосипедиста, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
Как сообщили в полиции региона, 19 июня из МПС ДВД области в управление дознания поступил материал о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории Абайского района Шымкента 14 июня. Столкнулись Toyota Camry и велосипед. Пожилого велосипедист в результате был доставлен в реанимационное отделение. Спустя 5 дней пенсионер, не приходя в сознание, скончался в больнице.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД ЮКО по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Начато досудебное расследование. Дознавателями назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДВД.
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