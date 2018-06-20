"Мертвец" случайно пришел на собственные похороны

Он одновременно напугал и обрадовал родственников и друзей.

В Парагвае мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны, пишет газета The Mirror.

Двадцатилетний парень пропал без вести на несколько дней. Позднее местная полиция обнаружила останки сожженного тела, которые члены семьи приняли за исчезнувшего мужчину.

Из-за ослабленного контроля на границе с Бразилией в районе проживания семьи процветает преступность, поэтому насильственная смерть молодого человека не показалась его родственникам необычной.

Полиция передала найденное тело членам семьи, которые организовали прощание. Однако "мертвец" вернулся домой в самый разгар церемонии, одновременно напугав и обрадовав родственников и друзей.

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