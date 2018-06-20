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Экс-солистка "ВИА Гры" раскрыла тайну о своей национальности

Я русская, с казахскими корнями - Альбина Джанабаева.

Фото : Uznayvse.ru20 июня 2018, 11:45

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева раскрыла тайну о своей национальности, сообщает Zakon.kz.

"Мне часто задают вопрос про мою национальность. И сколько бы я не отвечала, все равно задают)), и спорят. Так вот, хочу сказать, что я русская, с казахскими корнями☝????! И, как говорится, пользуясь случаем, передаю большой привет на свою историческую Родину, в Казахстан)!!! Буквально три дня назад я вернулась из Астаны, которая отмечала своё 20-летие, был замечательный праздник, международный конкурс @VoiceOfAstana и концерт памяти Батырхана Шукенова. Остались самые тёплые воспоминания....❤️❤️❤️хочу с вами поделиться", - написала певица на своей странице в Instagram.


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