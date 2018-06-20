Курс доллара продолжает расти
Средневзвешенный курс составил 340,64 тенге за доллар.
Фото : Arnapress.kz20 июня 2018, 11:47
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 340,64 тенге за доллар (+0,69 тенге), объем торгов – 15 700 тыс. USD (-70 600 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3450 тенге за рубль, предложение – 5,3530 тенге за рубль.
В обменниках курс доллара – 340.9- 341.9 тенге, российского рубля – 5.33-5.38 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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