Курс доллара продолжает расти

Средневзвешенный курс составил 340,64 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 340,64 тенге за доллар (+0,69 тенге), объем торгов – 15 700 тыс. USD (-70 600 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3450 тенге за рубль, предложение – 5,3530 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара – 340.9- 341.9 тенге, российского рубля – 5.33-5.38 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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