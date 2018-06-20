Мажилис одобрил поправки о медобслуживании граждан РК, проживающих в Байконыре

Поправки позволят урегулировать вопрос оказания медицинской помощи казахстанцам.

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию поправок в Соглашение с РФ о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Россией комплекса Байконур, которые позволят урегулировать вопрос оказания медицинской помощи гражданам РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представляя проект закона, министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что в рамках действующего соглашения между правительствами РК и РФ жителям города Байконыр, поселков Торетам и Акай, а это более 48 тысяч человек, в условиях аренды РФ комплекса Байконур медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством РФ.

"Ввиду существенных отличий от действующей в Казахстане медицинской помощи наши граждане не обеспечены правом получать в соответствии с законодательством Казахстана гарантированный объем медицинской помощи, бесплатные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, проходить профилактический медицинский осмотр. Население лишено доступа к специализированной медицинской помощи, которая доступна во всех регионах республики, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни", – сказал глава Минздрава.

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