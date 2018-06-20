Депутат требует регламентировать реализацию "глушилок" в Казахстане

Кенес Абсаттиров просит детально изучить этот вопрос и принять соответствующие меры.

Депутат Мажилиса Кенес Абсаттиров считает необходимым регламентировать ввоз, реализацию и использование "глушилок" в стране. С соответствующим депутатском запросом он в ходе пленарного заседания обратился в адрес премьер-министра РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Действующее законодательство не предусматривает каких-либо норм по ввозу, реализации и использованию "глушилок" и, соответственно, не ограничивает действия их распространителей и пользователей. Считаем, что данные спецсредства в неумелых и корыстных руках способны нанести значительный экономический и социальный вред", – отметил депутат.

Он напомнил, что сегодня любой человек, изъявившей намерение заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, обязан получить необходимое разрешение, а в связи с развитием информационных систем, казахстанские операторы сотовой связи имеют возможность не только расширить зону покрытия своего вещания, но и наоборот – ограничить к ней доступ по прямому требованию правоохранительных органов.

"Однако, с недавнего времени вышеуказанные блокираторы сотовой связи стали широко применяться в системе образования при проведении ЕНТ. Так, на портале государственных закупок можно увидеть заявки от тех или иных учреждений образования по поводу таких "глушилок". Между тем, сегодня на сайтах, в социальных сетях можно не только найти описание и принцип работы "глушилок", но и свободно приобрести их по вполне приемлемой цене", – констатировал Кенес Абсаттиров.

По его словам, принцип работы блокираторов связи, заключающийся в подавлении GSM-сигнала, может угрожать блокировкой сигналов спасательных служб и служб безопасности при возникновении террористических либо экстремистских угроз.

"Кроме того, нарушается работа платежных терминалов, банкоматов, беспроводных систем оповещения при экстренных ситуациях, а также другого оборудования, работающего при помощи GSM-сигнала. Помимо этого, любой человек может активизировать данное устройство у себя на квартире и обесточить связь по всему дому со всеми вытекающими последствиями. В случае возникновения подобных ситуаций операторы связи полностью снимают с себя ответственность", – выразил озабоченность депутат.

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