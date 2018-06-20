Проспект Толе би перекроют в Алматы 23 июня

В рамках праздничной программы предусмотрены показательные выступления бойцов СОБР, кинологов со служебно-розыскными собаками, юных «динамовцев».

23 июня 2018 года в 13:00 часов на Площади «Астана» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Казахстанской полиции, а также Дню государственного служащего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Планируется участие в мероприятии ветеранов ОВД, художественных коллективов органов внутренних дел, а также звезд казахстанской эстрады.

В рамках праздничной программы предусмотрены показательные выступления бойцов специального отряда быстрого реагирования, кинологов со служебно-розыскными собаками, а также юных «динамовцев».

Кроме того, гостям будет продемонстрировано арттехвооружение и материально-техническое оснащение современной полиции. Желающие также могут ознакомиться с историей создания органов внутренних дел посредством экспозиций Музея Боевой Славы ДВД Алматы.

"Вместе с тем, Департамент внутренних дел Алматы информирует граждан о временном ограничении дорожного движения на следующих участках: - по проспекту Толе би от улицы Абылай хана до проспекта Назарбаева в восточном направлении с 13:00 часов 20 июня; - проспекту Толе би от улицы Абылай хана до проспекта Назарбаева в обоих направлениях с 07:00 часов 22 июня до 19:00 часов 23 июня", - сообщили в ДВД.

В связи с этим просьба к участникам дорожного движения заранее скорректировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

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